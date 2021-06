롯데마트, 반값 랍스터가 떴다…한우 등심도 최대 40% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 오는 9일까지 전 점에서 인기 신선식품 및 생필품 할인 행사를 진행한다고 4일 밝혔다.

롯데마트는 직접 수입한 항공직송 랍스터 6만마리를 준비해 기존 판매가에서 50% 할인된 가격에 판매한다. 엘포인트(L.POINT) 회원이 랍스터를 행사카드로 결제하면 9920원에 구입할 수 있다.

축산 제품을 최대 50% 할인된 가격에 선보이는 육육데이 행사도 진행해 대표상품으로 1등급 한우 등심을 최대 40% 할인된 가격에 판매한다.

인기 생필품 행사도 준비했다. 오는 5일엔 봉지라면 99종을 엘포인트 회원이 행사카드로 결제하면 2+1 혜택을, 오뚜기 양조식초외 11종은 1+1 혜택을 받을 수 있다. 또한 5일과 6일 동안 자연치즈 48종과 군만두 13종을 최대 50% 할인된 가격에, 해태 맛동산 등 인기 스낵 5종을 1+1으로 판매한다.

롯데마트 관계자는 “고객들의 장바구니 부담을 덜어주기 위해 인기 신선식품과 생필품을 선정해 최대 50% 할인 행사를 기획하게 됐다”며 “매장에서 더욱 다양한 행사 상품들을 확인하실 수 있으니 많은 관심 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr