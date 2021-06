김해시, 여름철 대비 종합대책 시행 … 5대 분야 21개 과제 추진

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 여름철을 맞아 코로나19와 각종 안전사고 예방을 위해 여름철 종합대책을 수립했다고 2일 밝혔다.

시는 올여름 평년 대비 기온상승 예보와 코로나19 유행을 고려한 5대 분야 21개 세부 대책을 수립해 1일부터 9월 30일까지 중점 추진한다.

종합대책은 코로나19 등 각종 감염병 예방, 불볕더위, 식중독, 수질관리대책을 포함한 시민 건강관리, 취약계층 안전 및 지원강화, 재해·재난 대비 안전관리 , 농·축산 피해 및 녹조 예방, 휴가철 교통안전 등 관광휴양지 관리 등으로 짜였다.

구체적으로는 코로나19 확산 방지를 위해 방역소독과 해외입국자 관리를 한층 더 강화한다.

또한 장마가 시작되기 전 재난취약시설 483개소, 재해취약지역 116곳에 대한 안전 점검을 완료한다. 풍수해로 인한 이재민 발생에 대비해 공공건물과 학교 등 73개소를 임시 주거시설로 지정하고 충분한 재해구호물자도 비축한다.

끝으로 불볕더위에 대비한 TF팀을 9월 말까지 비상 체제로 운영한다. 재해 예·경보 시스템 403개소 구축, 무더위 쉼터, 버스 승차장 그늘막 등을 제공해 시민 불편을 최소화한다.

허성곤 시장은“코로나19 여파로 시민들이 어려운 시간을 겪고 있는 만큼 공직 사회가 한 발 더 뛰어 시민들이 안전하고 시원한 여름을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

