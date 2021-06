신한금융투자, 미국주식 실시간 시세 제공

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 모든 해외주식 투자자에게 미국주식 실시간 시세를 무료로 제공한다고 2일 밝혔다. 이외에도 프리마켓 주문시간 확대, 스탁콘 종류 확대 등 해외주식 서비스를 업그레이드 했다.

신한금융투자는 미국 나스닥 거래소와 나스닥 베이직(NASDAQ Basic) 사용 계약을 체결했다. 이를 통해 신한금융투자 고객은 뉴욕증권거래소(NYSE), 나스닥(NASDAQ), AMEX에 상장된 종목들의 시세를 실시간으로 볼 수 있다.

신한금융투자는 미국주식 프리마켓 주문시간을 확대했다. 기존에는 오후 9시부터 정규장 개시 전(오후 10시 30분, 서머타임 해제시 오후 11시 30분)까지 프리마켓에서 거래할 수 있었으나 서비스 확대를 통해 한국시간 오후 5시(서머타임 해제시 오후 6시)부터 정규장 개시 전까지 거래가 가능하도록 서비스를 업그레이드 했다

.

해외주식 상품권인 '스탁콘' 종류도 추가했다. 기존 4100원 권, 1만2000원권, 2만5000원권, 3만원권에 더해 1만원권과 5만원 권을 추가 판매한다. 신한금융투자 관계자 측은 “이번 판매 라인업 확대를 통해 고객들이 더욱 편리하게 해외주식을 선물할 수 있을 것”이라고 말했다.

