담양군, 어려운 이웃 위한 사랑의 온정 이어져

팜스식자재마트, 백미 100포, 대덕면 차동길 박성수님 백미 23포 기탁



담양읍 지역사회보장협의체, 사랑의 생신상 차리기 봉사활동



가정의 달 맞아 홀로 사는 어르신 6가구에 훈훈한 정 나눠





[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 팜스식자재마트에서 550만 원 상당의 백미 20kg 100포를, 대덕면 박성수님이 23포를 맡겼다고 1일 밝혔다.

팜스식자재 마트(대표 김규형)는 담양읍 추성로에 있는 농·축·수산물, 공산품 등을 판매하는 곳으로, 저소득 세대를 위한 ‘36.5℃ 사랑나눔가게’ 모금 운동에 참여하는 등 지역사회에 훈훈한 사랑을 전하고 있다.

군 관계자는 “코로나19로 어려운 상황이지만 따뜻한 후원에 많은 감사 드린다”며 “기탁된 백미는 담양군 복지재단을 통해 취약계층과 착한나눔냉장고 등에 전달할 예정이다”고 말했다.

이어 담양군 담양읍 지역사회보장협의체는 5월 가정의 달을 맞아 홀로 사는 어르신 중 1월~5월에 생신을 맞은 어르신 6가구에 협의체 위원들이 방문해 생신상을 차려드리며 이웃사랑의 훈훈한 정을 나눴다.

이번 행사는 코로나19 예방 방역 수칙에 따라 진행됐다. 생신상에는 정성껏 끓인 미역국과 잡채, 불고기 과일 등 정성스럽게 준비한 맛있는 음식들을 푸짐하게 대접하고 건강 및 생활실태를 살폈다.

생신을 맞이한 한 어르신은 “매년 쓸쓸하게 혼자서 생일을 맞았는데, 이렇게 찾아와 생신상을 차려주니 정말 기쁘다”며 고마움을 표현했다.

하종삼 위원장은 “홀로 사는 어르신들에게 찾아가 생일을 축하하며 어려운 이웃과 따뜻한 정을 함께 나눌 수 있어 뿌듯함을 느꼈다”며 “앞으로도 어려운 이웃들을 위해 직접적인 도움과 이웃과 가까이 소통할 수 있는 자리를 마련하겠다”라고 소감을 전했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr