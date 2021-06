이재명, IOC 위원장에 서한 "日, 독도 자국 영토 표기 중재 나서라"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 일본이 도쿄올림픽 조직위원회 홈페이지에 '독도'를 일본 영토로 표기한 데 대해 국제올림픽위원회(IOC)가 적극적인 중재에 나서라고 촉구했다.

이 지사는 특히 2018년 평창 동계올림픽 때 우리는 독도가 그려진 한반도기를 '정치적'이유라고 사용하지 말 것을 권고해 사용하지 않았다며 이번 도쿄올림픽에 대해서는 엄연히 실효 지배하고 있는 우리 영토 독도를 일본 영토로 표기한 데 대해 일언반구도 하지 않고 있다며 형평성을 지적했다.

이 지사는 1일 토마스 바흐 IOC위원장에게 보낸 서한에서 "대한민국의 최대 지방정부인 경기도지사로서 최근 일본 도쿄올림픽ㆍ패럴림픽조직위원회 홈페이지 지도 사용에 대한 1380만 경기도민의 강한 우려를 전하고자 이렇게 서한을 보낸다"고 밝혔다.

이어 "일본은 조직위원회 홈페이지에서 대한민국의 영토인 독도를 일본 영토로 표기했다"며 "일본은 지도에서 독도를 삭제해 달라는 한국 정부의 상식적이고 합리적인 요구에도 '독도는 일본 땅'이라는 억지 주장을 펴고 있다"고 비판했다.

또 "대한민국의 고유 영토로서 장구한 세월동안 실효적으로 지배하고 있는 독도를 자국 영토로 표기한 일본의 행태는 국제법과 올림픽 정신에 위배되는 정치적, 폭력적, 침략적인 행동"이라며 "독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 대한민국 영토"라고 주장했다.

그는 주장 근거도 제시했다.

이 지사는 "서기 512년 신라 지증왕 13년부터 우리나라가 실효적으로 지배하고 있고, 1877년 일본 태정관의 내무성 시달 공문, 1951년 일본 총리부령 제24호 등 일본 정부의 수많은 문헌과 일본 국내법 상으로도 독도가 대한민국의 땅임을 분명히 하고 있다"고 밝혔다.

나아가 "실체적 진실이 명백한데도 단지 자국내 정치적 목적을 달성하기 위한 일본 정부의 이러한 행동은, 인류 화합과 평화를 상징하는 올림픽 정신을 뿌리부터 부정하는 처사이자 한일 양국 그리고 일본과 IOC회원국들 사이의 신뢰에 손상을 가하는 일"이라고 일본을 강하게 비판했다.

특히 "경기도는 대한민국 정부의 일원으로서 영토 주권과 자존 침해행위를 묵과할 수 없다"며 "이미 국내에 올림픽 보이콧을 요구하는 여론이 일고 있다는 점도 심각하게 받아들여 IOC가 올림픽 정신에 위배되는 독도 표기를 삭제하도록 즉각 중재 개입해 달라"고 촉구했다.

이 지사가 이처럼 강력하게 IOC 독도 표기 개입을 주장하는 이유는 따로 있다.

이 지사는 "IOC는 이미 2018년 평창 동계올림픽을 앞두고 독도가 그려진 한반도기가 '정치적'이라는 이유로 사용하지 말 것을 권고했고, 우리 정부는 참가국들의 단결과 화합을 생각해 IOC 권고를 받아들였다"며 "이런 전례가 있음에도, 명백히 정치적이며 근거없는 일본의 행동에 IOC가 아무런 조치를 취하지 않는다면 형평성에 어긋나는 것이 명백하다"고 지적했다.

또 "일본 정부의 불법 부당한 주장은 일본의 양식 있는 역사학자들에게도 비판받고 있다"며 "IOC가 중립성을 위배해 특정 국가의 정치적 목적을 위한 행동을 지지함으로써 스스로의 존재 이유를 허물었다는 합리적이고 상식적인 비판에 직면할 수 있다"고 엄중 경고했다.

이 지사는 끝으로 "독도가 한국 땅으로 표시된 일본의 수많은 고지도를 공개하며 경종을 울린 구보이 노리오 박사, 조선의 문헌에 독도가 등장하는 시점이 일본보다 200년 빠르며 일본의 군사적 야욕이 독도 영유권 주장의 이유임을 밝혔던 호리 가즈오 교수 등 일본 내부의 양심적인 목소리에 IOC 바흐 위원장이 귀를 기울여 달라"고 당부했다.

