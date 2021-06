[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 올해부터 어르신들의 안전과 재활용품 수집 촉진을 위해 안전용품을 지원한다고 1일 밝혔다.

지원 대상은 재활용품 수집인 153명으로 대부분이 60세 이상의 고령자여서 교통사고 등 각종 안전사고에 노출되기 쉬워 이와 같은 지원 방안이 마련됐다.

지원되는 안전용품은 여름철을 대비한 안전 쿨조끼, 야광로프, 마스크, 쿨토시다. 지원 대상자 재활용품 수집인은 7월부터 관할 주민센터를 방문해 지원 물품을 받으면 된다.

김해시 관계자는 “이번 안전용품 지원이 야간이나 새벽에 폐지 수집에 나서는 어르신들의 고단함을 덜어드리고, 여름철 불볕더위로 인한 사고를 미리 방지하는 데 조금이나마 도움이 되면 좋겠다”고 전했다.

