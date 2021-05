어린이집 모니터링 할 ‘부모 암행어사’ 모여라 … 거제시, 내달 4일까지 모집

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시가 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성을 위해 ‘어린이집 부모 모니터링단’을 운영한다.

모니터링단은 학부모, 보육·보건 분야 전문가 등 10명으로 구성한다. 직접 어린이집의 급식·위생, 건강·안전관리 등의 운영상황을 모니터링해 보육환경의 품질을 높이고 어린이집에 대한 이해와 관심을 끌기 위해 모집한다.

현재 시는 지역 내 코로나19 확산 우려와 영유아 감염예방을 위해 전체 어린이집이 휴원 중인 상태이다. 맞벌이 부부 등 보육 공백이 발생하는 가정을 위한 긴급보육만 시행하고 있다.

부모 모니터링단 활동은 휴원 해제 이후부터 12월까지 이뤄질 예정이다.

단원들은 2인 1조로 나눠 지역 내 219개 어린이집 가운데 92개 어린이집을 방문해 모니터링과 컨설팅을 병행하게 된다. 이른바 어린이집 일을 살펴보는 ‘암행어사’의 역할을 다만 공개적으로 추진하게 된다.

시는 모니터링 결과를 어린이집 운영위원회 및 전체 학부모와 공유해 어린이집 운영에 내실을 기하고 자율적인 개선을 이끈다는 방침이다.

모집은 지난 27일에서 시작해 오는 6월 4일까지 진행한다. 모집·운영에 관한 자세한 사항은 시청 아동돌봄과 보육관리팀으로 문의하면 된다.

서미경 아동돌봄과장은 “적극적이고 한발 앞선 행정으로 아이들이 건강하고 행복하게 성장할 수 있는 보육 인프라를 조성하겠다”고 말했다.

