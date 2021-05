[아시아경제 공병선 기자] 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 67,700 전일대비 600 등락률 -0.88% 거래량 703,204 전일가 68,300 2021.05.31 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 하락마감…코스닥은 0.8%대 상승코스피 오후들어 하락폭 축소…3160선美 증시 혼란에 투자심리 위축…코스피 약보합으로 마쳐 close 은 오는 6월1일 오전 9시부터 2일 오후 6시까지 콘퍼런스 콜에서 기업설명회를 개최한다고 31일 공시했다.

대상자는 해외 기관투자자이며 회사 사업현황에 대한 이해도 제고 및 기업가치 제고가 기업설명회의 목적이다.

