애경산업, 2080 '닥터크리닉 치약' 3종 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 생활뷰티기업 애경산업의 브랜드 2080이 구강 맞춤 전문 치약 ‘닥터크리닉 치약’ 3종을 31일 출시했다.

2080 닥터크리닉 치약은 치석·잇몸·시린이 등 3대 구강 질환을 집에서관리할 수 있도록 홈 크리닉 해주는 것이 특징이다. 특히 치과대학 임상시험을 통해 구강 질환 예방효과를 확인 받았다.

치석치약은 치석 침착 예방 효과를 가진 ‘피로인산나트륨’(TSPP) 성분을 함유해 강력한 치석 케어를 도와준다. 또한 1450ppm의 고불소 처방으로 치석뿐만 아니라 충치까지 효과적으로 예방해준다. 특히 치대 임상 확인 결과 대조치약대비 치석 형성 억제율이 4배 높은 것으로 확인됐다.

잇몸치약은 잇몸 질환 원인균인 진지발리스균을 99.9%억제 해주는데 도움을 준다. 또한 잇몸 질환에 효과적인 ‘아미노카프로산’, ‘센텔라정량추출물’을 처방해 잇몸 질환 예방에 도움을 준다. 특히 치대 임상 확인 결과 4주 사용 후 치은염 예방효과가 96%에 달하는 것으로 확인됐다.

시린이치약은 시린이의 원인이 되는 노출된 상아세관을 섬세하게 막아주는 봉쇄 기술을 더했으며 식물과 미네랄유래성분인 ‘글리세로인산칼슘’을 함유해 시린이 예방에 도움을 준다. 특히 치대 임상 확인 결과 2주 사용 후 시린이 감소효과가 96%에 달하는 것으로 확인됐다. 가격은 2~3입에 1만1900원이다.

