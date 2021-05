한샘 마포구 ‘1기업 1공원 가꾸기’ 동참...녹색 도시로 전환 박차

27일 부엉이근린공원에서 협약식 진행, 기념식수도 이어져...마포구, 주민 및 기업과 지속적 소통 통해 다양한 나무심기 나서

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 지난 27일 한샘(대표 강승수)과 ‘1기업 1공원 가꾸기’ 업무협약을 체결했다.

이를 시작으로 구는 ‘1기업 1공원 가꾸기’ 사업을 본격 추진한다.

‘1기업 1공원 가꾸기’ 사업은 기업과 지역 내 공원을 1:1로 매칭해 공원에 나무를 심거나 기업과 연계된 테마공원 등을 조성하는 사업으로 나무심기가 기업의 1회성 사회공헌활동에 그치지 않고 지속적인 활동으로 이어지도록 독려하기 위한 방안이라 할 수 있다.

이 사업은 구의 ‘500만 그루 나무심기’ 일환으로 마포구는 식재량을 늘리기 위해 주민 및 기업과 지속적인 소통을 통해 나무심기 사업을 발굴·지원하고 있다.

마포구 상암동에 위치한 한샘은 이런 취지에 동감해 사업에 참여, 앞으로 구와 협력해 공원가꾸기 및 나무심기에 역할을 담당하게 된다.

부엉이근린공원에서 진행된 이번 협약식에서 유동균 마포구청장과 안흥국 한샘 사장은 협약서를 교환한 뒤 기념식수를 실시했다.

이날 한샘임직원 등은 공원 곳곳에 산딸나무 20주, 매화나무 10주, 화살나무 70주 등 총 100주의 나무를 심어 주민이 보다 쾌적한 환경에서 공원을 이용할 수 있도록 했다.

주민이 마음껏 녹색복지를 누릴 수 있도록 10년에 걸쳐 추진되는 500만 그루 나무심기는 오는 2027년까지 마포구에 500만 그루의 나무를 심는 것을 목표로 하고 있다.

특히 지난해에는 목표식재량이었던 47만 그루를 훨씬 웃도는 81만 그루의 나무를 심어 목표량 대비 172%를 초과하는 성과를 이뤘으며, 올 1분기에도 11만7141주를 심어 2021년 목표량의 27%를 이미 달성했다.

구에 따르면 올해는 그동안 성과를 주춧돌로 삼아 자발적으로 나무를 심고 지속적으로 가꾸는 분위기가 조성되도록 ‘민간주도 나무심기’를 더욱 활성화시킨다는 계획이다.

유동균 마포구청장은 “한샘에서 녹색 마포에 관심을 가지고 공원가꾸기와 나무심기에 동참해 주신 덕분에 부엉이근린공원이 더욱 푸른 힐링 공간이 될 것같아 기대되고 감사하다”며 “‘1기업 1공원 가꾸기 사업’을 적극 추진해 ‘공기청정 특별구’ 마포로 한 걸음 더 나아가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr