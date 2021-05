[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 군위군은 지역 나루봉사단(회장 류수훈)이 지난 29일 산성면 화본2리 마을회관 앞에서 20여 명의 회원들과 재능 나눔 봉사활동을 실시했다고 31일 전했다.

이번 활동은 코로나19 예방을 위한 마을회관 방역을 시작으로 농기계 수리, 방충망 교체, 전기 및 마을방송시설 교체 등의 다양한 분야에 걸쳐 이뤄졌다.

군위나루봉사단은 농기계, 컴퓨터, 전기 등 다양한 전문적인 기술을 가진 회원들로 구성돼 매월 한 마을을 찾아가 재능 나눔 봉사활동을 펼치고 있다.

오규열 이장은 "생활 시설도 부족하고 방충망 등 수리를 하려면 사람을 부르기가 쉽지 않은데 더구나 마을 방송까지 주민들에게 꼭 필요한 부분을 해결해준 봉사단원들에게 감사를 드린다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr