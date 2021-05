'가재야 고맙다' 왜 논란?…정용진 부회장 게시물 두고 "고인모독" vs. "멋지다"

"여권 정치인들의 세월호 추모글을 패러디한 것 아니냐"

일부 극우 인사 "앞으로 이마트만 이용하겠다…정용진 너무 멋지다"

[아시아경제 황수미 기자] 정용진 신세계그룹 부회장이 사회관계망서비스(SNS)에 남긴 글을 두고 "여권 정치인들의 세월호 추모글을 패러디한 것 아니냐"라는 의문이 제기됐다. 이에 누리꾼들 사이에서는 갑론을박이 이어지며 불매운동과 구매운동으로 이어지는 양상이다.

정 부회장은 지난 25일과 26일 인스타그램에 각각 우럭 요리와 랍스터 요리 사진을 올리며 "미안하다 고맙다"라는 공통된 표현이 담긴 음식평을 남겼다. 우럭 요리 사진에는 "잘 가라 우럭아. 네가 정말 우럭의 자존심을 살렸다. 미안하다 고맙다"고 했고, 랍스터 요리 사진에는 "가재야, 잘 가라. 미안하다 고맙다"고 적었다.

이에 일각에서는 '미안하다. 고맙다'라는 공통된 문구가 과거 문재인 대통령이 세월호 광장에 남긴 추모 문구를 패러디한 것 아니냐는 지적이 나왔다.

앞서 문 대통령은 더불어민주당 대선 후보 시절인 2017년 3월, 진도 팽목항 세월호 희생자 분향소를 찾아 방명록에 "얘들아, 너희들이 촛불광장의 별빛이었다. 너희들의 혼이 1000만 촛불이 되었다. 미안하다. 고맙다"라고 남겼다. 당시 문 대통령이 적은 글에서 "고맙다"라는 표현은 사고로 목숨을 잃은 아이들에게 적절치 않다는 비판에 휩싸이기도 했다.

정 부회장은 이어 지난 28일, 인스타그램에 소고기 사진과 함께 "너희들이 우리의 입맛을 다시 세웠다. 참 고맙다"는 문구를 적어 올렸다.

이는 박원순 전 서울시장이 2016년 팽목항 세월호 희생자 분향소 방명록에 남긴 글귀와 유사하다. 박 전 시장은 당시 "아이들아. 너희들이 대한민국을 다시 세웠다. 참 고맙다"고 적었다.

이에 일부 누리꾼들은 정 부회장이 문 대통령, 박 전 시장의 '세월호 방명록' 글귀를 조롱하려는 의도로 따라한 것 아니냐는 추측을 내놓으며 "고인 모독"이라는 비판 여론이 거세졌다. 이어 친여 성향의 온라인 커뮤니티에는 신세계그룹 계열의 스타벅스, 이마트 불매운동을 하겠다는 글이 잇따라 올라왔다. 한 누리꾼은 "재벌이고 돈 많으면 다인가요? 아무리 그래도 지켜야 할 선이라는 게 있다"며 비판했다. 또한 "노무현 전 대통령에게 일베가 행하는 짓을, 해산물 먹으면서 세월호에 그대로 한 것"이라고 분노를 표하기도 했다.

반면 일부 극우 인사는 공개적으로 신세계그룹 지지에 나서기도 했다. 보수 성향의 유튜브 채널 가로세로연구소에서는 "앞으로 이마트만 이용하겠다"며 구매 운동을 제안했다. 가세연은 "앞으로 LG 트윈스만큼 SSG 랜더스를 사랑하겠다. 백화점을 간다면 신세계백화점만 가겠다"면서 "정용진 부회장님 너무너무 멋지다"고 했다.

한편 별 의미 없이 올린 게시물을 지나치게 정치적인 관점으로 보는 것 아니냐는 반론이 제기되기도 했다. 일상적인 표현들을 세월호 방명록 글귀와 연결 짓는 것은 과대해석이라는 주장이다.

정 부회장은 누리꾼들 사이에서 논란이 일자 소고기 관련 게시글 내용을 일부 수정했지만, 우럭이나 가재를 언급한 글에는 "미안하다. 고맙다"는 문구를 유지하고 있다. 또한 29일에는 낙지 사진과 함께 "외국사람의 눈으로 볼 때 제일 혐오스러운 음식 중의 하나라고 한다. 우리는 아주 맛있게 잘 먹는다"면서 "문화의 차이다. thank you nakji(고맙다 낙지)"라는 글을 적어 인스타그램에 추가로 올리기도 했다.

