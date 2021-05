외국인, 6주 연속 '팔자'…매도 규모는 대폭 축소

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 6주 연속 매도세를 지속했다. 매도 규모는 대폭 감소했다.

23일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 24일부터까지 28일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 193억원을 순매도했다. 그동안 조원대 매도세를 이어온 것에 비해 큰 폭으로 감소했다. 외국인은 코스피시장에서 2668억원을 판 반면 코스닥시장에서는 2475억원을 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 49,650 전일대비 950 등락률 -1.88% 거래량 10,028,270 전일가 50,600 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 제2의 HMM, 찾았습니다.차량용 반도체 품귀, '이 종목' 주가 고공행진!HMM, 1만6000TEU급 6호선 'HMM 라온호'…30일 첫 출항 close 이었다. 외국인은 지난 주 HMM을 4043억원 순매수했다. 뒤이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 125,000 전일대비 500 등락률 -0.40% 거래량 2,332,971 전일가 125,500 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 상승세 지속...'3190선' 안착전 세계적 반도체 품귀, '이 종목' 주가 고공행진!코스피, 상승폭 축소 3170선 기록..."거리두기완화 모멘텀 주목" close 를 1852억원 순매수했다. 이밖에 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 261,000 전일대비 8,000 등락률 +3.16% 거래량 285,689 전일가 253,000 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 [이번 주 유상증자] 6월 첫째 주 공모 일정외국인, 5주 연속 '팔자'…더존비즈온 가장 많이 담아[클릭 e종목]"BTS 디지털싱글 버터 나온다"…하이브, 매분기 실적 기대 close (1545억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 3,000 등락률 -2.40% 거래량 3,685,820 전일가 125,000 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 상승세 지속...'3190선' 안착현대 정의선의 빅 승부수! 최대 수혜株!시총 4위 넘보는 카카오, 공매도 타깃되나 close (1516억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 274,000 전일대비 3,000 등락률 -1.08% 거래량 689,307 전일가 277,000 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 SK이노, 사회적기업 육성 '호평'…대기업 인프라 활용 '질적' 지원SK·포드 美 배터리공장 후보지 압축…오하이오·텍사스 거론코스피, 하락마감…코스닥은 0.8%대 상승 close (948억원), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,700 전일대비 3,900 등락률 +4.83% 거래량 6,187,345 전일가 80,800 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 2년째 수요 누적…생산 정상화와 함께 자동차株도 '시동'반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (933억원), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 317,000 전일대비 3,000 등락률 -0.94% 거래량 257,964 전일가 320,000 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 “이사회 중심 경영 강화” SK텔레콤, 이사회 소위원회 개편·강화SKT 'V컬러링' 이통 3사로 확대… LG유플도 가세고객상담에 AI 접목…SK텔레콤, 9년 연속 '한국 우수콜센터' close (900억원), 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 17,850 전일대비 1,050 등락률 +6.25% 거래량 22,969,402 전일가 16,800 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 제2의 HMM, 또 올라갑니다배터리 핵심소재 개발! “친환경” 대장 株 나왔다!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (765억원), 두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 12,400 전일대비 650 등락률 +5.53% 거래량 14,373,798 전일가 11,750 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 국민주 “삼성전자” 언제 오르나[e공시 눈에 띄네] 코스닥-26일두산인프라코어, 사우디서 중대형 굴착기 75대 수주 close (454억원), 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 19,300 전일대비 200 등락률 +1.05% 거래량 2,253,492 전일가 19,100 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 삼성엔지니어링 용인하수처리장, 누적처리량 6억t 돌파외국인, 5주 연속 '팔자'…더존비즈온 가장 많이 담아반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! 국가 반도체 전략 최대 수혜株 close (432억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 500 등락률 +0.63% 거래량 12,360,199 전일가 79,600 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 삼성, 시청각 장애인용 TV 보급사업…40형 스마트TV 1.5만대 공급삼성·LG, 1Q 글로벌 TV 점유율 절반 넘어…역대 최고 점유율삼성, 양대 전임 노총 위원장 초청 '노사 상생' 강의 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 4374억원 순매도했다. 이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 832,000 전일대비 29,000 등락률 +3.61% 거래량 409,642 전일가 803,000 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 현대모비스, LG엔솔 합작사 지분 285억원에 인수신학철 LG화학 부회장 "탈탄소, 블루오션 기회…기업 경쟁력 될 것"외국인·기관 순매수세에 코스피 0.7%대 상승마감 close 을 2516억원 팔았다. 이밖에 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 72,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,337,817 전일가 72,200 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 외국인, 5주 연속 '팔자'…더존비즈온 가장 많이 담아외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아약세장에 안 떠는 동학개미들 close (1445억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 358,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 439,112 전일가 358,000 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 상승세 지속...'3190선' 안착시총 4위 넘보는 카카오, 공매도 타깃되나[특징주] 키이스트, SM 네이버·카카오 인수설에 그룹 드라마 제작사 부각 강세 close ·909억원), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 57,000 전일대비 1,600 등락률 +2.89% 거래량 1,559,587 전일가 55,400 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 금리상승기엔 무조건 은행주?금융지주 증권사, 그룹내 효자로외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 2주 연속 최다 순매수 close (632억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 357,000 전일대비 3,000 등락률 -0.83% 거래량 596,742 전일가 360,000 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 포스코, 폐전지 재활용사업 첫발…中 합작사와 광양공장 연내 착공코스피, 하락마감…코스닥은 0.8%대 상승포스코, 덴마크 오스테드와 손 잡고 그린수소 사업 나선다 close ·599억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 278,500 전일대비 7,000 등락률 +2.58% 거래량 558,619 전일가 271,500 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 현대모비스, LG엔솔 합작사 지분 285억원에 인수현대모비스, 아산공장 생산중단 결정현대모비스, 안전관리 역량 2025년까지 글로벌 수준으로 강화 close (588억원), KT&G KT&G 033780 | 코스피 증권정보 현재가 83,700 전일대비 200 등락률 -0.24% 거래량 447,149 전일가 83,900 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] “KT&G, 담배는 순항, KGC 부진 지속“[클릭 e종목] KT&G, 릴핏 일본 수출 효과 기대 [클릭 e종목]KT&G, PMI 제휴 수출 성장·약해진 배당 매력 close (524억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 827,000 전일대비 10,000 등락률 +1.22% 거래량 118,554 전일가 817,000 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매수세에 코스피 0.7%대 상승마감시총 4위 넘보는 카카오, 공매도 타깃되나[클릭 e 종목] 삼성바이오로직스, 3공장 완전 가동 기대 close (523억원), LX홀딩스 LX홀딩스 383800 | 코스피 증권정보 현재가 12,250 전일대비 250 등락률 +2.08% 거래량 4,033,208 전일가 12,000 2021.05.28 15:30 장마감 close (503억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

위안화가 강세를 보이면서 원화도 이에 동조화되며 강세를 나타낼 경우 외국인 매수세 유입에 도움이 될 것으로 보인다. 지난주 위안화 환율은 달러당 6.3위안까지 떨어지며 3년래 최저 수준을 기록했다. 달러 대비 위안화 환율이 내린 것은 위안화 가치가 강세를 보이고 있다는 뜻이다. 이재선 하나금융투자 연구원은 "금융위기 이후 원화는 호주달러 다음으로 위안화와 가장 상관관계가 높은 신흥국 통화"라며 "5월 이후 원화는 위안화 대비 상대적으로 강세 흐름이 제한적인데 미국 10년물 금리가 박스권에 갇혀 한국과 대만 등 기술주 비중이 높은 신흥국 증시의 할인율 리스크가 점차 완화되는 상황이라면 원화-위안화 동조화 가능성에 주목할 시점"이라고 말했다. 현재 원화와 위안화의 상관관계는 0.12포인트 수준으로 역사적 평균치(0.54포인트)를 하회하고 있다. 이 연구원은 "원화 강세는 외국인의 저가 매수세 유입 가능성을 높여줄 것"이라며 "2013년 이후 외국인의 순매수가 본격적으로 관찰되던 원·달러 레인지는 1160원을 하회하는 구간"이라고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr