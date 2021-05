무안군자원봉사센터, 어르신들께 ‘아름다움’ 선물

찾아가 마음 전하는 뷰티케어 활동

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군자원봉사센터는 지난 21일 초당대학교 뷰티디자인학과 학생으로 구성된 봉사동아리 bello-B(대표 오수연) 회원 15명과 함께 무안주간보호센터를 찾아 어르신들을 위한 뷰티케어 활동을 했다고 28일 밝혔다.

이번 사업은 전라남도 자원봉사센터 2021 재능기부 자원봉사 우수프로그램 공모사업에 선정돼 진행됐으며, 사업비 250만원을 지원받아 오는 9월까지 주간보호센터 6곳의 어르신 180여 명을 대상으로 이·미용, 염색, 네일아트, 손발 마사지, 향수 제작 등의 뷰티케어 봉사활동을 실시할 예정이다.

자원봉사센터 관계자는 “어렵고 힘든 삶을 사시느라 자신을 돌보고 가꿀 시간이 없으셨던 어르신들께 아름답고 선물 같은 하루를 선사해드리고 싶다”며 “앞으로도 지속적인 활동을 통해 행복한 무안 만들기에 앞장서겠다”고 말했다.

