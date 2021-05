이성민·박해준·김유정 출연 미스터리 스릴러

넷플릭스는 7월 2일 영화 '제8일의 밤'을 공개한다고 26일 전했다. 세상에 지옥을 불러들일 존재의 봉인을 유지하려고 벌이는 여드레 사투를 그린 미스터리 스릴러다. 신선한 설정과 서스펜스로 혼돈에 빠진 세상을 담아낸다. 이성민을 비롯해 박해준, 김유정, 남다름, 이얼 등이 출연한다. 메가폰은 신예 김태형 감독이 잡았다. 지난해 영화관에서 개봉할 예정이었으나 코로나19 확산으로 차일피일 미뤄졌다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr