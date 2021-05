[클릭 e종목]"청담러닝, 온라인 클래스 성공으로 실적 성장 기대…목표가↑"

[아시아경제 송화정 기자]KTB투자증권은 26일 청담러닝 청담러닝 096240 | 코스닥 증권정보 현재가 31,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 31,350 2021.05.26 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 [특징주]청담러닝, 교육용 메타버스 등 신상품 출시 기대감...52주 최고가[클릭 e종목]"청담러닝, 교육용 메타버스 상품 출시…에듀테크 기업 도약"청담러닝, 교육/온라인 교육 테마 상승세에 16.95% ↑ close 에 대해 온라인 클래스 성공으로 실적 성장이 기대된다며 목표주가를 기존 2만5000원에서 4만3000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

청담러닝의 올해 1분기 실적은 매출액 전년 동기 대비 20% 증가한 526억원, 영업이익은 164% 늘어난 87억원을 기록, 큰 폭의 성장세를 나타냈다. 김재윤 KTB투자증권 연구원은 "이는 작년부터 시작한 온라인 클래스의 성공으로 재원생수가 큰 폭으로 증가했기 때문"이라며 "국내 수강생 수는 1분기 말 기준 5만3000명으로 증가세를 지속 중"이라고 설명했다.

온라인 클래스가 향후 실적 성장을 이끌 것이란 전망이다. 김 연구원은 "코로나19에 따른 온라인 수업인 라이브 클래스의 성공으로 연내 정식 클래스를 론칭할 예정"이라며 "오프라인 수업 감소에도 청담러닝 실적을 견인했던 만큼 온라인 클래스 론칭 후 청담러닝의 실적 퀀텀 점프가 기대된다"고 말했다.

해외 로열티 수익도 늘어날 것으로 보인다. 먼저 다음주 '아이가르텐' 오픈으로 중국 영어 교육 사업이 본격적으로 시작돼 중국 내 로열티 발생 기대감이 커지고 있다. 베트남의 경우 총 학생수가 5만2000명까지 확대됐으며 작년 재계약을 통해 올해부터 청담러닝, 아이가르텐 프로그램에 대해서도 로열티 수취가 가능해졌다. 김 연구원은 "기존 '에이프릴' 프로그램에 대해서만 수취되던 로열티가 청담러닝 및 아이가르텐으로 확장되며 연간 로열티 수익은 30% 이상 증가할 것"이라고 내다봤다.

KTB투자증권은 청담러닝의 올해 실적을 매출액 전년 동기 대비 18% 증가한 2127억원, 영업이익은 113% 늘어난 360억원으로 전망했다.

