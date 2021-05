[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창경찰서(서장 김현익)는 차량털이 절도범 검거에 기여한 고창군청 CCTV 통합관제센터 관제요원 2명에게 감사장을 수여했다고 24일 밝혔다.

관제요원 2명은 지난 18일 고창읍 일대를 돌아다니며 주차된 차량의 잠금 여부를 확인해 범행 차량을 물색, 잠금장치가 돼 있지 않은 차량 문을 열고 들어가 금품을 훔친 장면을 실시간으로 확인, 경찰에 알리면서 검거하는데 기여했다.

김현익 서장은 “범인 검거에 결정적인 단서를 제공해준 것에 감사드리며 앞으로도 경찰과 적극 협력해 안전한 고창이 될 수 있도록 노력해 달라”고 말했다.

