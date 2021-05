포항시, 새내기 공무원 '토크콘서트' … "MZ세대 강점, 더 좋은 행정 서비스"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 포항시는 지난 21일 시청 대회의실에서 새내기 공무원들의 조직 적응력을 높이고 MZ세대의 정체성을 공직사회에 긍정적인 문화로 융화시키기 위해 '공린이 YOUNG차영차 토크 콘서트'를 열었다.

이날 행사에는 이강덕 포항시장과 2년차 새내기 공무원 26명이 함께 참여한 가운데 레크레이션, 프리토크, 퍼포먼스 등으로 진행됐다.

새내기 공무원들은 악성민원에 대한 대처, 조직적응 어려움 등 궁금한 사항을 이강덕 시장에게 직접 질의했고, 이 시장은 선배 공무원으로서 공직생활하면서 느꼈던 보람과 노하우를 알기 쉽게 설명했다.

행사에 참여했던 정영석 주무관은 "임용되자마자 코로나19 사태가 터져 번번한 교육도 제대로 받지 못해 아쉬움이 많았다"며 "선배 공무원으로서 시장님의 가치관과 공직생활에 대한 철학을 이해할 수 있는 좋은 기회가 됐다"고 전했다.

이강덕 시장은 "신규 공무원 수가 급증하면서 공직사회에서도 그에 맞는 변화가 필요한 시점이므로 MZ세대의 강점을 바탕으로 시민들에게 더 좋은 행정 서비스를 제공하기 위해 노력하자"고 당부했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr