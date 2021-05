서울7호선 부평구청역~석남역 구간 개통…강남까지 1시간대

청라 연장선 올해 말 착공, 2027년 하반기 개통

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 부평구청역에서 석남역을 잇는 서울도시철도 7호선 석남 연장선이 22일 개통했다.

이날 오전 5시 28분 첫차 운행을 시작한 7호선 석남 연장선은 기존 종착역인 부평구청역에서 산곡역을 거쳐 석남역까지 이르는 총연장 4.165km 노선이다.

2014년 9월 착공해 6년 9개월 동안 총사업비 3757억원을 들여 완성됐다. 출·퇴근 시간대는 6분, 평시에는 12분 간격으로 운행된다.

석남 연장선은 전국 최초로 티머니와 역무자동화설비 무상 구축 협약 등을 통해 주민 편의를 높이고 운영 경비 절감 효과도 얻게 될 전망이다.

이번 노선 개통으로 남북으로 지나는 인천 1호선(부평구청역)과 인천 2호선(석남역)이 H자 형태로 이어져, 인천 1·2호선 간 환승 체계가 구축된다. 이로써 인천 2호선 이용객도 석남역에서 환승해 서울 강남까지 1시간대에 갈 수 있게 된다.

석남 연장선 개통을 계기로 7호선 청라 연장선 건설 사업도 더욱 속도를 낸다.

석남역에서 공항철도 청라국제도시역까지 10.74km 구간을 연장하는 사업으로 7개 정거장이 건설된다. 사업비는 1조3993억원이며 올해 말 착공, 2027년 하반기 개통을 목표로 한다

박남춘 시장은 전 날 산곡역에서 열린 개통식에서 "앞으로 공항철도를 잇는 청라연장선 연계로 인천도시철도와 서울도시철도, 공항철도를 아우르는 수도권 철도망을 구축해 사통팔달 인천, 모두가 인천으로 모이고 다시 세계로 뻗어 나가는 인천을 만들겠다"고 밝혔다.

