정읍시, 체납 지방세 ‘모바일 전자고지 서비스’ 도입

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 지방세 납부·체납 안내 등에 대해 모바일 전자고지 서비스를 도입했다고 21일 밝혔다.

모바일 전자고지는 시가 발송하는 각종 고지서와 통지서를 별도의 신청 없이 모바일을 통해 간편하게 전달받는 서비스다.

안내 문자 수신 후 본인확인과 수신 동의 단계를 거쳐 고지서를 실시간으로 편리하게 확인할 수 있다는 장점이 있다.

또 납세자는 시청이나 은행을 거치지 않고 본인 인증 절차를 거친 후 간편하게 결재할 수 있다.

이와 함께 종이 우편물에 의한 개인정보 노출 우려를 없애는 동시에 우편 발송·체납안내문 제작에 따른 인력과 비용도 크게 절감될 것으로 보인다.

특히, 우편 고지서 발송으로 실제 거주지가 맞지 않거나 고지서 미수령 등으로 인한 민원 발생을 개선할 수 있을 것으로 기대된다.

시 관계자는 “시민들의 지방세 납부 편의를 높이기 위해 체납정보 모바일 발송 서비스를 도입했다”며 “이번 서비스를 통해 체납세 징수율을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

