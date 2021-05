김해 명품 쌀 ‘가야뜰’, 아랍에미리트에 수출

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시 명품 쌀 브랜드 ‘가야뜰’이 아랍에미리트에 첫 수출 됐다.

20일 시에 따르면 진영농협에서 최근 가야뜰 1.8t을 아랍에미리트에 수출했다.

가야뜰은 2019년 아세안 10개국 정상이 참석한 한·아세안 특별정상회담 환영 만찬에 사용되는 등 우수성을 인정받았다.

과거 우리나라 쌀 수출시장은 주로 미국과 호주의 교민을 대상으로 형성돼 왔으나 미국과 호주의 경우 현지 생산이 가능해 칼로스와 선라이스 같은 현지 쌀과의 경쟁에 밀려 고전을 면치 못했다.

그러나 이번에 개척한 아랍에미리트는 국토의 97%가 사막이라 쌀 생산이 어렵고 외국인 비중이 90%로 아주 높으며, 소득수준(일 인당 국내총생산 3만8000달러) 또한 높아 가야뜰과 같은 고급 쌀 수출지역으로서는 최적의 조건을 갖췄다.

김해시 관계자는 “이번 가야뜰 쌀 수출을 계기로 행정과 지역농협이 힘을 합쳐 코로나19 시대 지역농업의 발전과 수출 확대로 농업인 소득 증대에 더욱 노력하겠다”고 말했다.

