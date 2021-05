경남도, 한반도 신경제 이끌 남북경협 전문가 47명 배출

남북경협 전문가 양성과정 수료식, 20일 경남연구원에서 개최

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도와 개성공업지구지원재단이 주최하고 경상남도 남북교류 협력연구센터가 주관한 '남북경협 전문가 양성과정'의 수료식이 20일 경남연구원 금관실에서 개최됐다.

'남북경협 전문가 양성과정'은 4월 1일부터 5월 20일까지 8주 동안 진행됐으며 총 47명의 수료생이 배출됐다.

수료생들은 남북경협 및 개성 공단 투자 관련 정보 제공, 경상남도·남북교류 협력연구센터 주관의 각종 남북관계 세미나 및 학술회의 초청 등의 혜택을 받을 수 있다.

수료생들은 "이번 과정을 통해 북한의 시장현황, 임금, 유통·금융체계, 경제특구, 경제협력사례 등 남북경협에 필수적인 내용을 사례와 더불어 파악할 수 있었다"고 소감을 밝혔다.

수료생 김을순 ㈔부성자동차운전학원 대표는 "다양한 남북경협의 경험과 사례를 전문가에게 들을 수 있어 남북관계를 바라보는 시각이 확장됐다"고 말했다.

오종수 경남도 대외협력담당관은 "수료생들은 정부와 경남도에서 추진하는 한반도 신경제 전략과 남북교류에 대해 많은 관심을 두시길 바란다"고 밝혔다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr