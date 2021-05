[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시는 ‘양산여행달력 초등학생 그림 공모전’을 개최한다고 20일 밝혔다.

주제는 가족과 함께 방문했던 양산 여행지, 가고 싶은 양산 여행지, 내가 생각하는 숨은 양산 여행지, 내가 경험해본 양산의 축제·행사다. 8절 도화지에 자유롭게 도구를 활용해 그리면 된다.

대상은 양산 관내 초등학생이며 작품은 1인당 1점 접수 가능하고 기간은 9월 1일부터 7일까지다.

수상작은 10월 중 발표하며 대상 1점, 최우수상 1점 등 총 20점을 선정해 양산시장상을 수여한다.

더욱 자세한 사항은 시청 홈페이지 고시·공고 또는 문화관광을 참고하면 된다.

양산시 관계자는 “이번 공모전이 양산의 사계절을 순수하고 참신한 아이들의 그림으로 채워 널리 알릴 수 있는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

