KTB네트워크, 바이오·소부장·게임 투자 펀드 청산…수익률 276%

포트폴리오 24개사 중 8개사 IPO 성공

[아시아경제 이민우 기자] KTB네트워크가 바이오, 소재·부품·장비, 게임 등 업종에 투자한 펀드를 회수해 수익률 276%를 거뒀다.

KTB투자증권 자회사 KTB네트워크는 'KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5호(이하 KTBN 2011-5호)' 투자조합을 276% 수익률로 청산했다고 20일 밝혔다.

이 펀드는 450억원 규모로 2011년 산업은행과 KTB네트워크가 66.7%, 33.3% 지분율로 출자했다. 450억원 투자로 9년만에 1294억원을 회수해 투자수익률(ROI) 276%를 달성했다. 내부 수익률(IRR)은 27.7%로 기준 수익률(IRR 8%)를 훌쩍 넘겼다. 특히 KTB네트워크가 신기술금융회사에서 창업투자회사로 전환 후 처음으로 위탁 운용사 지위를 따낸 상징적인 펀드라는 설명이다.

주요 투자처는 성장단계 진입 기업이다. 강스템바이오텍, 펩트론, 바디텍메드, 넥스틴, 넥스트엔터테인먼트월드(NEW), 썸에이지 등 바이오, 소재·부품·장비, 문화컨텐츠 및 게임 업종 등에 투자했다. 전체 24개사 중 8개사가 기업공개(IPO)에 성공했다. 특히 넥스틴(20배), 이엘피(9배), 넥스트엔터테인먼트(5배) 등의 주요 상장사가 높은 수익을 견인했다는 평가다.

KTB네트워크는 이러한 성과를 바탕으로 지난해 같은 전략을 확대한 2810억원 규모의 KTBN 18호 펀드를 결성해 운용하는 등 성장단계기업 투자를 지속적으로 고도화해 나갈 예정이다. KTB네트워크 관계자는 "데스밸리(Death Vally)를 넘어가는 성장단계 기업에 대한 투자 전략이 유효했다"며 "같은 전략의 시리즈 펀드로 이미 분배율 270%를 상회하고 있는 KTBN 7호 벤처투자조합의 추가 성과 시현도 기대된다"고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr