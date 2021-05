KT엠모바일, 네이버쇼핑서 '알뜰폰 유심' 100원에 판매

20일 오후 7시 반

[아시아경제 차민영 기자] 국내 알뜰폰 기업 KT엠모바일이 20일 오후 7시 30분부터 약 100분간 네이버 쇼핑 라이브를 통해 8800원 상당의 자체 NFC 알뜰폰 유심을 100원에 판매하는 이벤트를 진행한다.

이번 라이브 커머스는 알뜰폰 산업의 인지도를 높이고 핵심 소비층으로 떠오른 MZ세대와 소통을 강화하기 위해 마련했다. 라이브방송에서는 알뜰폰 강점과 실제 이용자들의 후기를 방영한다.

시청자 재미와 참여를 높이기 위해 알뜰폰 관련 퀴즈쇼 등 다양한 이벤트와 혜택을 준비했다. 먼저 라이브 방송 중 100원 유심을 구매해 실제 개통한 고객에게는 오는 7월 추첨을 통해 아이폰12 미니 퍼플 자급제 단말기와 애플워치6를 증정한다. 실시간 방송 동안에는 ▲다이슨 슈퍼소닉 ▲에어 태그 ▲명품 키링 ▲치킨 기프티쇼 등 경품 이벤트를 진행한다.

KT엠모바일은 젊은층 타깃의 마케팅 활동을 이어가고 있다. 올해 1월부터 진행 중인 매월 최대 100GB 추가 데이터를 2년간 제공하는 ‘데이득(데이터+이득) 프로모션’은 젊은 연령층에게 인기를 끌고 있다. 올해 5월 기준 KT엠모바일 주요 요금제 ▲모두다 맘껏 11GB+ ▲모두다 맘껏 15GB+/100분 ▲모두다 맘껏 100GB+/시즌 3종의 2030세대 가입자 비중이 65%를 넘어섰다.

MZ세대 미디어 트렌드를 반영한 마케팅 활동도 병행 중이다. 지난 2월 선보인 웹드라마 형식의 ‘데이득 프로모션’ 디지털 광고는 영상 공개 3개월 만에 유튜브 조회수 약 250만 회를 달성했다. 지난해 시작한 IT 기기 리뷰 콘텐츠 ‘내돈니꺼 언박싱’에는 누적 3500여명이 참가했다.

전승배 KT엠모바일 사업운영본부장은 “주력 소비층으로 떠오른 MZ세대에게 알뜰폰 산업의 장점과 KT엠모바일 제품·서비스 경쟁력을 효과적으로 높이고자 라이브 방송을 하게 됐다”며 “앞으로도 2030세대 특성을 반영한 통신 상품과 커뮤니케이션을 이어가 산업 활성화와 기업 성장을 동시에 이뤄나갈 것”이라고 말했다.

