신세계 아카데미 여름학기, 인문학+여행 강좌 봄 학기 대비 2배로

코로나19로 해외여행 갈증 커져

다양한 여행 테마 수업 인기

[아시아경제 김유리 기자] 신세계백화점 문화센터 '신세계 아카데미'는 오는 6월 여름학기에 여행과 오페라, 역사 등 다양한 장르를 결합한 인문학 강좌를 봄 학기 대비 2배 이상 늘려 선보인다고 20일 밝혔다.

신세계 아카데미는 "봄 학기 신세계 아카데미 여행 관련 강좌는 코로나19의 영향으로 고객들의 큰 관심을 이끌어냈다"며 "'유럽 미식 여행', '음악으로 떠나는 세계 여행' 등은 음식·악으로 여행에 접근해 수업에 대한 몰입도를 높였다"고 설명했다. 또 코로나19 이후 해외로 떠나지 못하는 아쉬움을 달래기 위해 마련한 '영화로 떠나는 세계테마여행' 등도 여행을 간접적으로 체험할 수 있어 인기였다고 덧붙였다.

다음 달 여름학기부터는 음식, 음악, 영화 등 인문학 콘텐츠와 여행을 결합한 강좌를 봄 학기보다 2배 이상 늘려 소개한다. 특히 아이들을 대상으로 한 이색 강의를 선보인다. 신세계 아카데미 스타필드 고양점에서는 이번 여름학기에 '기내식 만들기' 강좌를 새롭게 마련했다. 하와이(하와이안무스비), 터키(시시케밥), 베트남(반미 샌드위치) 등 각 국가의 대표 기내식을 아이들이 직접 만들어보는 수업이다. 어린이들이 음식과 함께 나의 여권과 비행기 티켓을 만드는 시간도 준비해 흥미와 이해도를 더욱 높였다. 이 강의는 접수 시작과 함께 당일 마감 되며 큰 관심을 받았다.

영화, 예술 등 인문학 콘텐츠와 여행을 결합시킨 강좌도 확대했다. 신세계 강남점에서는 '홍콩리얼투어' 강좌를 새롭게 준비했다. 홍콩을 주제로 한 문화, 영화, 예술, 음식 등 다양한 장르를 통해 심층적으로 알 수 있도록 했다. 본점에서는 '나만 알고 싶은 유럽, 그림과 예술 이야기'라는 강좌를 기획했다. 프라도 미술관, 루브르, 베네치아 등을 통해 스페인과 프랑스, 이탈리아 등 유럽에 대해 알아보는 시간을 갖는다.

권영규 신세계백화점 문화담당 상무는 "코로나19 이후 해외여행에 대한 갈증이 커진 상황에서 인문학과 결합한 강좌로 고객 만족도를 높였다"며 "수강생들의 수요에 맞춘 양질의 콘텐츠를 통해 라이프 스타일을 선도할 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr