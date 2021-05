[아시아경제 유현석 기자] 이건홀딩스 이건홀딩스 039020 | 코스닥 증권정보 현재가 5,230 전일대비 140 등락률 +2.75% 거래량 4,347,971 전일가 5,090 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제이건홀딩스, 주가 3865원 (-2.64%)… 게시판 '북적'이건홀딩스, 커뮤니티 활발... 주가 -3.17%. close 는 자회사인 이건그린택이 폐기물관리법 제25조제9항 허가받은 사업장 내 보관시설 외 폐기물 보관의 사유로 폐기물 종합재활용업’에 대한 영업정지 1개월을 받았다고 17일 공시했다.

회사 측은 "종합 재활용업에 대한 영업정지1개월"이라며 "연간매출액에는 영향이 미미할 것으로 예상되며 행정처분명령 이행을 준비하고 있다"고 설명했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr