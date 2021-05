여수광양항만공사, 고용안정을 위한 통합지원 설명회 가져

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식, 이하 공사)는 광양항 내 중소기업을 대상으로 고용안정 지원을 위한 통합지원 사업설명회를 개최했다고 17일 밝혔다.

공사가 주관한 이번 설명회는 고용노동부 여수고용노동지청(광양고용플러스센터), 광양상공회의소, 광양만권HRD센터의 3개 유관기관과 협력하여 고용촉진·근로자 복지지원·신규 일자리 매칭 3개 분야로 나누어 진행됐다.

특히 이번 설명회는 코로나19 확산 방지 및 중소기업의 참여 접근성을 향상시키고 지원사업 정보 사각지대를 해소하기 위해 비대면으로 추진됐다.

또한, 공사는 국민 체감형 서비스 제공을 위해 추후 1:1 맞춤형 상담서비스를 운영할 계획이라고 밝혔다.

차민식 사장은 “통합지원 사업설명회를 통해 중소기업이 고용안정을 이룩하기 바라며 공사는 앞으로도 체감되는 지원 서비스 마련을 위해 다방면으로 노력해 나갈 것”이라고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr