[아시아경제 박지환 기자] 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 90,700 전일대비 6,700 등락률 +7.98% 거래량 486,154 전일가 84,000 2021.05.14 10:40 장중(20분지연) 관련기사 엘앤에프, 차세대 양극재 ‘NCMA’ 880억원 규모 증설…"수요 증가 선제 대응"외국인·기관 매물 출회…코스피·코스닥 하락 마감엘앤에프, 1조2000억 규모 EV영 양극재 공급계약 체결 close 는 880억원 규모의 신규 시설투자를 결정했다고 14일 공시했다.

이는 자기자본대비 44.53%에 해당한다. 투자기간은 2022년 12월 31일까지다.

회사 측은 투자목적에 대해 "전기차(EV)용 2차전지 양극활물질 수요 대응을 위한 긴급 CAPA 증설"이라고 밝혔다.

