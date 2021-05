[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 10일 경의선 선형의 숲에서 개최된 '수양벚나무 숲 조성' 행사에 참석했다.

유동균 마포구청장과 마포구청 직원들은 앞으로도 '500만 그루 나무심기'를 위해서 지속적으로 노력 할 예정이다.

