'예방 중심의 산사태 관리'‥ 경기도, 신속 대응 체계 마련

5.15∼10.15 '산사태 대책상황실' 가동‥ 생활권 주변 취약 지역 점검

[아시아경제 라영철 기자] 집중호우와 태풍 등으로 산사태 피해 우려가 커지는 우기를 앞두고 경기도가 오는 15일부터 10월 15일까지 5개월간 '경기도 산사태 대책상황실'을 운영, 신속 대응 체계를 마련한다.

10일 경기도에 따르면, 산사태대책상황실은 축산산림국장을 실장으로 산림청 및 행정안전부 등 중앙정부와 긴밀히 소통하며, 산사태 위기 경보 수준별 대응 및 신속한 원인 조사 등 체계적인 예방·대응 조치에 나선다.

특히 올해는 지난해 집중호우 산사태 피해지 복구율 파악·관리와 생활권 주변 산사태 취약지역 지속적 점검, 우기 전 사방사업 완공 등 재해 우려 지역에 대한 예방조치와 안전점검 등을 중점적으로 실시한다.

아울러 산림청 산사태 예방지원본부와 31개 시군, 도 재난안전대책본부, 소방, 경찰, 사방협회 등 관계기관과 유기적인 협업 체계를 구축해 산사태 취약지역 주민 선제적 대피와 인명구조, 도로 통제, 원인조사, 복구 등을 한다.

이 밖에도 산사태 예측정보 관리, 취약지역 지도 점검 등 예방 중심의 산사태 관리에 행정력을 집중하기로 했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr