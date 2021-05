통계청, '대학생 통계교육 재능기부단' 온라인 발대식 개최

[세종=아시아경제 손선희 기자] 통계청은 제7기 대학생 통계교육 재능기부단 온라인 발대식을 개최한고 7일 밝혔다.

통계청에 따르면 이번 발대식은 코로나19 방역조치 준수를 위해 온라인 화상회의 플랫폼을 통해 약 1시간 동안 진행된다. 통계청은 대학생 통계교육 재능기부단 48팀(총 243명)을 선발했다. 서울·인천·경기 14팀, 부산·대구·경상 13팀, 광주·전라·제주 8팀, 대전·세종·충청 11팀, 강원 2팀 등이다.

재능기부단은 통계교육 신청을 한 초·중·고 학교로 찾아가 수업시간 및 방과 후 학습·토요학교·방학캠프 등 맞춤형 통계교육을 수행할 예정이다. 일선 교육현장에서 통계교육에 대한 관심이 높아짐에 따라 통계청은 향후 관련 재능기부 활동을 확대 운영할 계획이다.

류근관 통계청장은 이날 온라인 발대식에서 영상 인사말을 통해 "현대사회에서는 통계활용능력이 필수"라며 "학생들이 통계를 쉽게 이해하고 잘 활용할 수 있도록 모든 기량을 발휘해 지도해 달라"고 당부했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr