제5회 거창사건 청소년 문예 공모전 개최

6월 15일까지 전국 중·고등학생 누구나 응모 가능



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 오는 6월 15일까지 ‘제5회 거창사건 청소년 문예 공모전’을 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 공모전은 거창사건 제70주년을 맞이해 억울하게 희생된 영령들을 추모하고, 전국 청소년에게 거창사건을 알리기 위해 마련됐다.

작품 내용은 거창사건과 관련된 진실, 희생자와 유족의 명예 회복, 상처 치유, 평화정신 계승, 인권 보호, 화해와 상생 등을 주제로 하며, 시와 산문 2개 부문으로 진행된다.

지난해는 시 183편, 산문 111편, 총 294편이 접수돼, 21편의 작품이 수상작으로 선정됐다.

작품 접수는 우편이나 이메일로 가능하며, 전국 중·고등학교 재학생(중등 과정 대안학교 포함)이면 누구나 응모할 수 있다.

입상작은 심사기준에 따라 부문별 전문가 심사를 거쳐, 중등부와 고등부로 나눠 선정하며, 대상(경상남도지사) 2편, 특별상(경남도 교육감상) 2편, 최우수상(거창군수) 8편, 우수상(교육장) 8편, 장려상(거창 사건희생자유족회장) 8편 등 모두 28편의 작품을 선정해 상장과 부상이 주어진다.

한편 군은 오는 6월 결과 발표 이후 수상 작품을 모은 작품집을 2022년에 발간해 전국 도서관과 학교 등에 배포할 예정이다.

