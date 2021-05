“우린 안전하게 봄소풍 떠나요” 에어부산, 코로나시대 ‘무착륙 학습비행’ 첫 선

초·중·고 대상 무착륙 학습비행 ‘출시’ … 항공 진로체험·이색 체험학습



비대면 시대 새로운 수학여행·봄소풍, 부산 남성초 학생 80명 첫 운항

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 수학여행과 봄소풍, 이제 비행기와 함께 하는 건 어때요?

에어부산(대표 안병석)이 코로나 시대 새로운 비행 체험 프로그램인 ‘무착륙 학습비행’을 진행한다.

비행기 가상 모형인 전자식 목업(MOCK UP)에서 현실과 같은 비행 체험을 하고, 실제 국내 공항들의 상공을 돌아오는 무착륙 비행이 주요 콘텐츠이다.

떠나는 재미를 만끽하는 새로운 여행체험 프로젝트로, 국내 항공사 가운데 에어부산이 처음으로 시도하는 프로그램이다.

에어부산은 6일 부산 남성초등학교 학생 80명을 대상으로 부산 강서구 에어부산 사옥과 항공기 기내에서 ‘무착륙 학습비행’ 프로그램을 6시간 동안 진행한다.

에어부산의 ‘무착륙 학습비행’은 지난해부터 코로나19로 수학여행과 체험학습 기회를 누리지 못하고 있는 지역 학생에게 항공산업의 진로체험과 함께 이색 체험활동을 통해 교육과 여행, 추억을 제공하는 프로그램이다.

항공 전공 관련 대학생 위주의 항공 실습 프로그램을 초·중·고등학생에게 확대했다.

△에어부산 사옥 내 A321-200 항공기 기내를 똑같이 재현한 목업(MOCK UP) 시설에서 체험학습 △운항·캐빈승무원, 정비사 등 항공종사자 직무소개 △유니폼 착용 시범 및 기내서비스 체험 △무착륙 비행체험 등으로 교육이 이뤄진다.

무착륙 비행체험은 김해국제공항에서 포항, 강릉, 서울을 거쳐 다시 김해공항으로 되돌아오는 2시간 비행으로 이뤄진다.

기내에서 기내 방송 및 서비스 체험 등 실제 캐빈 승무원의 직무를 체험한다. 또 학생들의 특별한 추억을 위해 기내에서 럭키 드로우와 항공 퀴즈 등 다양한 이벤트를 통해 에어부산 모형 비행기 등 경품도 제공한다.

에어부산은 안전한 프로그램 진행을 위해 비행 전날 사옥 전체 방역을 완료했고, 프로그램 전 문진표 작성과 사전 열 체크 등 철저한 감염병 예방절차를 준수할 계획이다.

에어부산이 시도하는 무착륙 학습비행은 코로나 시대에 새로운 수학여행, 체험학습의 대안이 될 수 있을 것으로 보인다.

지난해 대부분의 학교가 수학여행을 취소했지만 올해부터는 안전이 확보된 새로운 형태의 현장체험학습을 재개해야 한다는 목소리가 크다.

부산시교육청도 코로나 상황에서 실시할 수 있는 안전한 체험학습 모델을 개발, 보급하려고 하고 있다.

에어부산 측은 “일본에서도 올해부터 단기 일정 위주의 수학여행이나 온라인 플랫폼을 활용한 가상 투어 등 다양한 방식으로 수학여행을 재개하고 있다”고 말했다.

에어부산 관계자는 “무착륙 학습비행은 다른 업종에 비해 기회가 많지 않았던 항공 관련 직업 체험이 가능해 예비 항공 인력 저변 확대에도 도움이 될 것으로 보인다”고 말했다.

그는 “항공여행 운영사로서 완벽한 방역체계 구축을 통해 안전하고 교육적인 현장체험학습의 대안 모델을 만들어 가겠다”고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr