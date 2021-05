‘오피지지(OP.GG)’ 5월 가정의달 맞아 전사 유급 휴무 및 선물 지급

글로벌 게임 데이터 플랫폼 스타트업 오피지지(OP.GG)가 5월 가정의 달을 맞아 5일간 전사 휴무에 돌입하며 가정친화적 기업문화를 형성해 나가고 있다.

오피지지는 가정 친화적인 기업문화를 적극 실천하기 위해서 5월 5일 어린이날부터 5일간 전사 유급 휴무제도를 시행함으로써 전 구성원이 가족과 함께 충분한 휴식은 물론 잠시 업무에서 벗어나 가족들과 소중한 추억을 쌓을 수 있는 시간을 제공한다. 이러한 전사 유급 휴무 제도 이외에 구성원의 가족까지 세심히 케어 할 수 있도록 맞춤형 선물인 마사지건과 한정판 티셔츠 등을 함께 선물로 지급한다고 밝혀 화제를 모으고 있다.

오피지지 관계자는 “5월 가정의 달을 맞이하여 전사적 휴무 제도를 통해 2021년 상반기 업무에 지쳤던 심신을 충분한 휴식을 통해 회복하고 회사 구성원들이 가족들과 함께 보다 소중한 추억을 많이 쌓을 수 있는 행복한 연휴가 될 수 있기를 바란다.”고 밝혔다.

한편, 오피지지의 장기간 유급 휴무 제도는 이번이 처음이 아니며, 지난 연말 구성원들의 번아웃증후군을 예방하기 위해서 2주간 전사OFF와 옵지케어 패키지를 지급하는 등 구성원 친화적인 다양한 제도와 이벤트를 꾸준하게 진행 하면서 그동안 기업에서 볼 수 없었던 구성원과의 상생을 도모하는 파격적인 행보로 업계의 주목을 받아왔다.

또한, 오피지지는 지난 4월 19일부터 5월 7일까지 전 직군 대규모 공개채용을 진행 중에 있으며 채용에 대한 자세한 정보는 공식 채용 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

