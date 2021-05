코웨이, ‘아이콘 정수기’ 신규 색상 4종 출시…“MZ세대 겨냥”

브론즈핑크·민트그린·미네랄블루·미드나잇네이비 선봬

[아시아경제 김희윤 기자] 코웨이는 아이콘 정수기의 인기에 힘입어 컬러 선택이 가능한 4가지 색상의 글램 시리즈를 새롭게 선보인다고 3일 밝혔다.

코웨이에 따르면 아이콘 정수기에 새롭게 적용되는 색상은 감각적인 △브론즈 핑크 △민트 그린 △미네랄 블루 △미드나잇 네이비이다. 기존 내추럴 시리즈 3종(리코타 화이트, 오트밀 베이지, 트러플 실버)에 이어 산뜻한 컬러의 글램 시리즈 4가지 색상 라인업을 갖춰 소비자 선택의 폭을 넓혔다는 설명이다.

새롭게 선보이는 색상은 최근 인테리어 가전 트렌드와 밀레니얼 세대의 선호도를 반영해 선정했다. 코웨이 아이콘 정수기 글램 시리즈는 주방 인테리어에 생기를 주는 포인트 제품으로 활용 가능하면서 산뜻한 컬러에 빛의 반짝임을 더해 스타일리시한 주방 공간을 연출한다.

지난해 10월 출시된 코웨이 아이콘 정수기는 혁신 냉각 기술로 사이즈를 대폭 줄인 콤팩트한 디자인과 저소음 기술, 선택형 관리 서비스를 바탕으로 소비자들로부터 꾸준한 인기를 얻고 있다.

특히 아이콘 정수기는 컴프레셔 없는 혁신적인 냉각 기술을 통해 제품 소음을 줄여 정수기 최초로 영국 소음저감협회에서 부여하는 ‘콰이어트(Quiet) 마크’를 획득하는 한편 2020 Japan Good Design, 2020 PIN UP Design Awards 디자인 상을 수상하는 등 기술력과 디자인 우수성을 인정 받았다고 코웨이 측은 설명했다.

코웨이 관계자는 “최근 인테리어 가전 인기와 함께 주방 인테리어에 맞춘 포인트 컬러의 제품을 찾는 소비자 니즈에 따라 이번 글램 시리즈를 선보이게 됐다”고 말했다.

한편, 코웨이는 아이콘 정수기 신규 컬러 출시 기념해 오는 6월까지 렌탈료 할인 프로모션을 진행한다.

