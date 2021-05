美 중학생 살인마, 감옥서 31살 나이로 의문사

화장실로 친구 유인해 살해

17년 수감 후 돌연사

사인은 마약 과다복용 추정

[아시아경제 김봉주 기자] 중학생 시절 친구를 살해한 미국 남성이 종신형을 선고받고 17년간 복역하다 31세의 나이로 갑자기 숨졌다. 타살 원인은 공개되지 않았지만, 일각에서는 약물 과다 복용이 사망 원인으로 제기됐다.

2일(현지시간) 미국 CBS방송 등에 따르면 플로리다주 컬럼비아 카운티 교도소에서 수감 생활을 하던 마이클 에르난데스가 지난달 29일 숨졌다.

그는 2004년 마이애미 근교 팰머토 베이에 있는 사우스우드 중학교에 다니던 시절 동급생 제이미 고프를 화장실로 유인해 살해했다.

에르난데스는 연쇄 살인범에 매료돼 있었으며, 인터넷으로 관련 범죄를 연구하고 살생부도 만들었던 것으로 조사됐다.

그는 수업이 시작되기 전 보여줄 게 있다며 데려간 고프를 화장실 칸막이 안에 가둔 채 흉기로 40여 차례 찌른 뒤 목을 그어 숨지게 했다.

고프의 시신이 발견된 이후 에르난데스의 옷에서 혈흔을 발견한 교사가 경찰에 신고하면서 범행이 발각됐다.

그는 당시 다른 친구도 함께 화장실로 데려가려 했으나, 그 친구는 수상한 낌새를 채고 따라가지 않았다.

재판에서 에르난데스는 "정신이상을 앓고 있다. 참작해달라"고 주장했지만 받아들여지지 않았고, 2008년 유죄 판결을 받았다.

그의 사망 원인은 공개되지 않았다. 다만 타살 정황은 없는 것으로 전해졌다.

폐쇄회로(CC)TV에 따르면, 에르난데스는 갑자기 쓰러진 뒤 숨졌다.

일각에서는 그가 외부에서 밀반입한 마약을 과다복용한 게 사망원인이라고 추측했다.

에르난데스의 사망 소식을 접한 고프의 부모는 "이런 결과를 원하진 않았다"면서 "지금 31살이 됐을 우리 아이가 어떤 사람이 됐을지를 생각하면 그리움과 슬픔이 앞선다"며 충격을 받은 모습을 보였다.

