서울 이동 PCR 검사 첫날 "학교에서 검사, 시간 아껴서 좋아요"

이동형검체 선제검사 시범 운영한 서울체육중·고 가보니

학교 내 2곳의 간이검사소 설치…"교내 절반이 검사 신청"

"대회 앞두고 신청한 아이들 많아, 다른 친구들도 받았으면"

유은혜 "시범운영 결과 희망 지역부터 전국 확대하겠다"

[아시아경제 한진주 기자] "소년체전을 앞두고 친구들도 검사를 많이 받으려고 해요. 검사 받으러 가면 기다려야 했는데 학교에서 하니까 시간도 아끼고 빨리 끝나서 좋아요. 다른 친구들도 많이 받았으면 좋겠어요." (김무궁 서울체육중학교 3학년)

"학생선수들이 많아 늘 불안한 마음이 컸습니다. 대회 전에 검사를 미리 해서 피해를 주지 않으려고 신청을 했습니다. 학생 절반 정도가 기숙사 생활을 하는데 대부분 검사를 받기로 했습니다." (김낙영 서울체육중·고등학교장)

서울에서 학교로 찾아가는 '이동검체팀 선제검사'가 시작됐다. 처음 검사를 진행한 학교에서 재학생 절반 가량이 검사를 받았다. 다음주까지 10개 학교에서 시범운영한 결과를 토대로 전국으로 확대하는 방안을 추진한다.

3일 오후 코로나19 이동검체팀 시범 운영 첫날 서울 강동구 서울체육중·고등학교에서는 수십명의 학생들이 간격을 두고 줄을 서 있었다. 학교건물 뒷편에 마련된 간이 검사소에는 방호복을 입은 이동검체팀이 학생들을 맞았다. 학생들은 손을 소독한 후 일회용 비닐장갑을 끼고 인적사항을 쓴 서류를 수탁검사기관 직원들에게 제출한 후 간이검사소로 이동해 코로나19 PCR 검사를 받았다.

조준영 서울시교육청 체육건강문화예술과 보건팀장은 "오늘 350명이 검사를 받았고 전체 교내 인원 중 절반 가량이 신청을 했는데 다른 학교도 비슷한 수준일 것"이라며 "양성 판정을 받게 되면 확인 즉시 통보하고 방역당국의 처리 절차와 동일하게 관리하게 된다. 음성일 경우 다음날 오전 8~9시에 검사 결과를 통보한다"고 설명했다.

이날 서울체육중·고에서는 임상병리사와 간호사를 포함해 총 10명, 2개의 검체팀이 투입돼 간이검사소에서 학생·교직원들에게 검사를 진행했다. 채취한 검체를 수탁검사기관에 보내면, 다음날 수검자들은 문자로 결과를 통보받는다. 서울시교육청은 관련 자격증을 보유한 보건장학사와 퇴직보건교사 등에게 자원을 받아 검체팀에 투입시키기로 했다.

서울시교육청은 이날 선제검사를 시작한 서울체육중·고등학교와 성동구 광희중학교를 포함해 2주간 10개교에 순차적으로 이동검체팀을 투입한다. 정식 운영을 시작하면 추가로 신청을 받을 예정이다. 확진자가 발생한 학교의 반경 1㎞ 이내 인근 학교와 선제 검사가 필요하거나 희망하는 학교를 대상으로 한다. 일반 교사 외에 방과후 강사나 스포츠 강사, 협력강사 등도 검사를 받을 수 있다.

교육부는 이동검체팀 선제검사를 서울 외 울산, 인천 등 타 지역으로도 확대할 계획이다. 이날 학교에서 진행된 간담회에서 유은혜 부총리 겸 교육부장관은 "이동형 PCR 검사는 학교 내 무증상 확진자를 선제적으로 찾아내고, 더 나아가서 외부 강사나 학원 종사자 분들의 진단검사까지 적극적으로 수행하는 것을 목적으로 한다"며 "시범운영 결과를 바탕으로 방역당국과 필요한 사항을 협의하면서 희망하는 지역부터 전국적으로 확대해나가겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr