해남군, 작은 영화관·청소년복합문화센터 7월 개관

공정률 90%, 구도심 활성화 거점 기대

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남군은 작은 영화관과 청소년복합문화센터가 오는 7월 개관을 앞두고 막바지 공사에 박차를 가하고 있다고 3일 밝혔다.

해남읍 해리에 건립 중인 작은 영화관과 청소년 복합문화센터는 4539㎡ 부지에 전체면적 2171㎡, 4층 건물로 1층은 영화관, 2∼3층은 청소년 복합문화센터로 운영할 예정이다.

1층 작은 영화관은 132석 규모의 상영관 2개와 휴게공간이 위치해 군민 문화 여가 공간으로 활용된다. 주민 제안심사를 통해 ‘해남시네마’로 영화관 명칭이 결정됐으며, 현재 공정률 90%를 마치고, 인테리어 공사가 진행 중이다. 앞으로 영화관 수탁운영자를 선정해 군민들에게 수준 높은 영화를 상영할 계획이다

또한 청소년복합문화센터는 현재 인테리어, 조경, 주차장 조성 등 막바지 공사만을 남겨둔 상태로 5월 말까지 모든 공정을 완료할 예정이다.

2층은 댄스 연습실, 개인·단체연습실, 녹음실에서 방송 댄스와 보컬 교습 등 엔터테인먼트 관련 프로그램이 진행될 예정이며, 학습실과 휴게공간이 들어선다.

3층은 북카페와 함께 3D프린터 활용, 요리 교실 등이 운영될 창작공작실을 비롯해 다목적 강당과 사무실 등으로 채워진다.

만 9세부터 24세까지 청소년은 시설 대부분을 무료로 이용할 수 있고 일반인은 후순위로 소액의 이용료를 내고 이용할 수 있다.

해남군은 민선 7기 역점사업으로 농어촌 지역 가족 단위 문화공간 부족을 해소하고 청소년들의 창의적 여가활동을 지원할 수 있도록 작은 영화관과 청소년복합문화센터 신축을 추진하고 있다.

특히 작은 영화관 건립은 민선 6기 당시 장소 문제로 한차례 무산됐다 민선 7기 출범 후 새롭게 추진한 사업으로, 1990년대 중반 마지막으로 극장이 문을 닫은 이후 30여 년 가까이 영화관이 없었던 해남군민들의 숙원을 해결하는 계기가 될 것으로 보인다.

명현관 군수는 “군민들의 숙원사업인 작은 영화관과 청소년복합문화센터가 건립되면 가족 단위 군민들이 여유로운 문화 혜택을 누릴 기회가 될 것이다”며 “군민들에게 사랑받는 문화공간으로 자리매김하기 위해 차질 없는 공사 추진은 물론 운영을 빈틈없이 하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김 현 기자 kh0424@asiae.co.kr