[아시아경제 전진영 기자] 문재인 대통령은 3일 송영길 더불어민주당 신임 대표에게 “당정청이 원팀을 만드는 것이 중요하다”고 밝혔다.

이용빈 신임 대변인은 이날 오전 문 대통령이 송 대표 취임 후 가진 첫 전화통화에서 “축하드린다. 송 대표를 중심으로 원팀을 만드는 것이 중요하다. 송 대표가 화합적이시니 잘 해줄 것이라 믿는다”고 말했다고 전했다.

문 대통령은 “당정청이 함꼐 변화하는 모습을 보여줘야 한다. 대표가 앞장을 잘 서달라”고 밝혔다.

이어 “송 대표의 이야기대로 부동산과 백신문제 해결이 최우선 과제”라며 “당청간 호흡을 잘 맞춰 해결해달라”고도 당부했다.

이에 송 대표는 “(2017년 대선에서 문재인 캠프) 총괄 선대본부장으로 문재인 정부를 출범시킨 그 처음 자세 그대로 문 정부를 끝까지 성공시키겠다”고 화답했다.

