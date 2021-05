[아시아경제 공병선 기자] 우신시스템 우신시스템 017370 | 코스피 증권정보 현재가 5,110 전일대비 60 등락률 -1.16% 거래량 60,916 전일가 5,170 2021.05.03 15:08 장중(20분지연) 관련기사 우신시스템, 주가 5580원.. 전일대비 -1.76%우신시스템, 외국인 984주 순매도… 주가 -0.88%우신시스템, 한국지엠과 524억 규모 공급계약 close 은 GM Colombia와 133억원 규모의 차체자동용접라인 설비 공급 계약을 체결했다고 3일 공시했다.

이는 매출액 대비 5.32%에 해당한다.

