시몬스 침대, 플래그십 스토어 '시몬스 갤러리 용인구성점' 개장

[아시아경제 김종화 기자]수면 전문 브랜드 시몬스가 경기 용인시 마북동에 '시몬스 갤러리 용인구성점'을 개장했다.

'시몬스 갤러리'는 시몬스 침대의 직영 플래그십 스토어로, 지역별로 차별화된 공간 커뮤니케이션을 시도하는 라이프스타일 쇼룸이다.

시몬스 갤러리 용인구성점은 삼성디지털프라자 용인구성본점, LG베스트샵 구성점, 롯데하이마트 구성점, 이마트 트레이더스 구성점 등 주요 상업시설과 연원 아파트 단지 등 대형 주거지역이 밀집된 핵심 상권에 들어서 가족단위 고객은 물론 예비 및 신혼부부, 1인 가구 등 다양한 고객 유입이 기대된다. 또 용인은 물론 수지, 분당에서도 멀지 않아 이 지역 고객들이 접근하기에도 용이하다. 여기에 매장 인근에 서울 강남권까지 10분대에 이동할 수 있는 GTX-A노선 용인역 개통 등 교통수단 확충으로 향후 유동인구가 늘어날 것으로 예상되는 만큼 수요는 더욱 커질 전망이다.

시몬스 갤러리 용인구성점은 미니멀한 인더스트리얼 인테리어에 자연채광의 전면 통유리가 더해져 마치 휴양지의 리조트에 들른 듯한 경험을 안긴다. 170평이 넘는 3층 규모의 탁 트인 공간은 쾌적한 쇼핑 환경을 선사한다.

시몬스 침대는 시몬스 갤러리 용인구성점 오픈을 기념해 해당 매장에서 구매 금액별 사은품 증정 행사를 진행한다. 사은품은 한정 수량이며, 소진 시 조기 종료될 수 있다.

예비 및 신혼부부들을 위한 '웨딩 프로모션'도 진행 중이다. 편안한 수면 환경에 필수적인 대형 프리미엄 매트리스를 최대 18% 할인된 가격에 만나볼 수 있으며, 특정 프레임 및 룸 세트는 최대 30%, 신제품 프레임과 소파, 테이블 등은 10% 할인 혜택을 제공한다.

슈퍼싱글(SS) 사이즈 매트리스 구매 시 5% 할인을 제공하는 '슈퍼싱글 프로모션'도 함께 진행 중이다. 특정 프리미엄 매트리스의 경우 웨딩 프로모션과 중복 적용이 가능해 할인 폭은 더욱 커진다. 시몬스의 장기 카드 무이자 할부 프로그램인 '시몬스페이'를 활용하면 일시불과 이자 부담 없이 합리적인 가격에 프리미엄 침대를 소유할 수 있다. 시몬스페이를 통해 200만 원 침대를 구매할 경우 월 납부액은 36개월 기준 매달 5만5000원 수준이다.

