풀무원, '두부 크럼블 덮밥소스' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 풀무원식품은 코로나19 이후 건강과 환경을 중시하는 소비자를 위해 고단백 두부로 영양을 잡으면서 식감까지 살린 식물성 소스 가정간편식(HMR) ‘두부 크럼블 덮밥소스’를 출시했다고 3일 밝혔다.

이 제품은 풀무원이 지난달 식물성 지향 식품 선도 기업을 선언한 이후 장기 로드맵에 따라 ‘두부면KIT’, 식물성 고단백 ‘두부바’, 결두부로 만든 고단백 ‘두부텐더’에 이어 내놓은 4번째 식물성 지향 제품이다.

풀무원의 식물성 지향 식품 사업전략은 건강과 지구환경을 위해 육류 사용을 최소화하고, 식물성 원료를 사용한 식품과 식단을 제공함으로써 건강과 지속가능성을 실천하는 로하스(LOHAS)가치를 구현하겠다는 전략이다.

‘두부크럼블 덮밥소스’는 건강과 환경 등의 이유로 선택적 채식을 하는 플렉시테리언을 비롯해 간편하게 건강한 한 끼를 먹으려는 소비자 모두가 안심하고 즐길 수 있는 식물성 덮밥소스다. 식물성 소스 베이스에 돼지고기나 소고기 대신 고단백의 두부크럼블을 넣어 고기와 유사한 식감을 냈다.

‘두부크럼블’은 단단한 고단백 두부를 잘게 다진 뒤 2차례의 공정을 통해 수분을 최대한 빼고 만들어 다짐육과 비슷한 식감을 낸 담백한 가공두부다. 두부크럼블 덮밥소스는 간편식 중에서도 조리가 가장 쉬운 RTH (Ready To Heat) 제품으로, 간편하게 데워 밥 위에 얹어 먹을 수 있다.

이번에 출시된 신제품은 직화짜장, 코코넛커리, 태국풍 카파오 등 3종이다. 가격은 각각 2900원이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr