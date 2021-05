신세계百 본점, 스위트 홈 키즈 페어…최대 60% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계백화점은 오는 9일까지 본점 7층 행사장에서 ‘스위트 홈 키즈 페어’를 열고 패밀리 파자마, 놀이 매트 등을 선보인다고 3일 밝혔다.

이번 행사 기간 아동 리빙 브랜드 엘림과 잠옷 브랜드 이루시다 팝업 스토어를 열고 최대 60% 할인 판매를 한다. 친환경 아동 브랜드 엘림은 아이들이 좋아하는 캐릭터 디자인을 입힌 매쉬 매트와 놀이 매트 등을 준비했다. 100% 국내 원단만을 사용하는 가족 잠옷 브랜드 이루시다에서는 아동과 성인 반팔 잠옷을 합리적인 가격에 구매할 수 있다.

자녀 교육에 관심이 많은 부모 고객들을 대상으로 영어 키즈카페 ‘프로맘킨더’의 원데이 멤버십 이용권도 특별 할인한다. 오는 9일까지 본점 프로맘킨더에서는 매일 오후 2시부터 4시까지 아동들을 대상으로 원어민 선생님과 함께 하는 영어책 읽기 수업을 선보인다. 최대 3명까지 참여 가능하며 행사 기간 중 프로맘킨더 정기 멤버십 가입을 할 경우 최대 15% 할인 혜택을 받을 수 있다.

이정욱 신세계백화점 본점장은 “집콕 트렌드가 길어지며 아이들이 실내에서 입고 공부할 수 있는 상품을 찾는 고객이 늘어나고 있다”며 “앞으로도 다양한 라이프스타일 수요에 맞는 차별화 콘텐츠를 선보이겠다”고 말했다.

