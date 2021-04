광주서도 ‘코로나 자가검사 키트’ 도입한다

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시는 코로나19 자가검사 키트를 도입한다고 30일 밝혔다.

증상이 있거나 의심자에 대해서는 유전자 검사를 원칙으로 하지만 선별진료소 방문 등 신속한 유전자 검사가 어려운 상황에서 사전 검사 목적으로 사용할 것을 권장했다.

자가검사 키트는 전문 의료인이 아닌 개인이 직접 코로나 검사를 실시하는 제품으로 ‘비강’(콧구멍 안쪽 표면)에 코로나19 바이러스 단백질이 존재하는지 확인하는 방식이다.

자가검사 결과 ‘양성’으로 확인되면 검사 폐기물을 지참하여 선별진료소(보건소)를 방문해 자가검사 양성임을 알린 뒤 검사를 받아야 한다.

이동 시 반드시 보건용 마스크를 착용하고 가능한 타인과의 접촉을 최소화한 방법으로 이동하고 대중교통은 자제해야 한다.

음성으로 확인된다면 별도 신고는 하지 않아도 되지만 유증상이 있거나 의심된다면 지체없이 보건소나 선별진료소를 찾아 달라는 게 방역당국의 설명이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr