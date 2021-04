"쌍둥이 임신한 줄" 6kg 거대 우량아…수술한 의사도 '충격'

출산 전, 의사 "초음파상에 보이지 않는 쌍둥이 있을 것"

산모 "예쁜 딸에게 너무 고마워"

[아시아경제 김봉주 기자] 영국에서 몸무게가 6㎏에 육박하는 '자이언트 베이비'가 태어나 눈길을 끌고 있다.

28일(현지시간) 데일리메일은 엠버 컴벌랜드(21)가 지난 16일 몸무게 5.89㎏의 딸 에밀리아를 출산했다고 보도했다.

에밀리아는 영국에서 두 번째로 큰 여자 신생아로 기록됐다

영국 여자 신생아의 평균 무게는 3.28㎏으로, 에밀리아는 생후 2개월 아이 수준의 무게다.

컴벌랜드는 "의사들은 임신 중 그녀가 너무 커서 쌍둥이라고 생각했다"면서 "초음파상으로는 한 명밖에 볼 수 없었디만. 우리는 그 말을 너무 많이 들어서 실제로 (초음파상에 보이지 않는) 숨겨진 아이가 있을거라 믿기 시작했다"라고 말했다.

32주차 검사에서 에밀리아가 다른 아기들보다 크다는 징후가 보였고, 36주차 검사에선 3.96㎏까지 성장했다.

출산예정일 2주가 지나도록 나올 기미를 보이지 않던 에밀리아는 결국 응급 제왕절개로 태어났다.

아이가 태어난 순간, 남편의 얼굴은 하얗게 질려 있었다. 의사들은 충격으로 서로를 쳐다보며 웃었다. 한 의사는 딸을 컴벌랜드에게 데려와 "아이를 갖게 된 것을 축하합니다"라고 말했다.

산모 컴벌랜드는 "딸을 빨리 꺼내주고 싶어 매일 파인애플 500g씩을 먹거나 지압 등 별의별 방법을 다 써봤지만 소용없었다"며면서 "4시간 진통 끝에 결국 제왕절개를 했다"고 말했다.

수술 과정도 순탄치 않았다. 무거운 산모는 움직일 수 없었고, 의료진 두 명이 끌어올린 뒤에야 간신히 수술이 진행됐다.

아이가 태어난 뒤엔 딸을 위해 준비했던 옷들이 너무 작아 난감한 상황이 벌어졌다.

결국 생후 3개월 아기용 옷을 구해서 입혔고 의료진은 에밀리아에게 입힐 대형 기저귀를 찾아야 했다.

이 '자이언트 베이비'와 기념사진을 찍기 위해 사람들이 줄지어 기다리는 상황도 벌어졌다.

그간 산모는 배가 너무 불러온 탓에 피부가 트는 것은 물론 피가 날 정도였다. 복직근이개도 거의 구별할 수 없을 정도로 갈라져 있어 이를 본 의사들도 "내가 본 것중 최악"이라고 말할 수준이었다.

아기의 무게 때문에 좌골과 다리에 신경통이 생겼고, 남편 도움 없이는 혼자 침대에서 움직이지조차 못했던 것으로 전해졌다. 또 후유증은 여전하다고 한다.

험난한 임신 과정을 겪었음에도 컴벌랜드는 "아이가 건강해 기쁘다"면서 "우리 부부는 예쁜 딸에게 너무 고마워하고 있다"라고 말한다.

한편 기네스북엔 1879년 미국 오하이오주에서 태어난 9.98㎏ 남자아기가 '세계에서 가장 거대한 우량아'로 기록됐다. 하지만 그는 태어난 지 11시간 만에 숨졌다.

