이재명 "일 후쿠시마 오염수 방류 즉각 철회하라"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류에 대해 강력 대응과 함께 즉각적인 방류 결정 철회를 촉구했다.

이 지사는 28일 페이스북에 올린 '일본의 후쿠시마 오염수 방류, 31개 경기도 시군 공동선언'이라는 글을 통해 "국민의 생명과 안전에 관한 사안인 만큼 정쟁도 이견도 있을 수 없다"며 "(일본의 후쿠시마 원전 무단 방류 결정에 대해서도)원팀으로 함께 한다"고 전했다.

이어 "(오늘 31개 지자체 시장·군수와)선언에만 그치지 않고 실질적 공동행동에 나선다"며 "도 긴급대응 TF의 전례없는 조치는 물론 시군과 함께 수산물 안전성 검사 강화, 연안 방사능물질 현황조사 등 종합적 대응에 나설 예정"이라고 강조했다.

또 "11년 전 후쿠시마 사고는 안전보다 비용만 생각했던 인류에게 큰 경종을 울린 사건"이라며 "참사로부터 교훈을 얻기는 커녕, 일본은 또 다시 안전보다 비용을 우선시하는 결정을 내렸다"고 비판했다.

나아가 "자국민의 안전을 위협한 것도 모자라 주변국 국민의 안전과 지구 공통의 자원인 해양 생태계에 심각한 위협을 끼치고 있다"며 "지금이라도 늦지 않았으니 방사능 오염수의 해양 방류 결정을 즉각 철회하고, 오염수 처리 과정의 모든 절차와 정보를 투명하게 공개하며 국제사회의 객관적 검증을 수용하라"고 촉구했다.

앞서 이 지사는 이날 고양 킨텍스에서 곽상욱 경기도시장군수협의회장 등 26개 시ㆍ군 단체장(30개 시ㆍ군 참석, 4개 시ㆍ군 부단체장 대참)이 함께한 가운데 올해 상반기 경기도-시군 정책협력위원회를 갖고 일방적인 오염수 해양 방류 결정으로 물의를 빚고 있는 일본 정부를 향해 후쿠시마 원전 방사능 오염수의 해양 방류를 즉각 철회할 것을 촉구하는 공동성명서를 채택했다.

