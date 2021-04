[아시아경제 지연진 기자] 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 369,500 전일대비 22,000 등락률 -5.62% 거래량 191,691 전일가 391,500 2021.04.28 15:30 장마감 관련기사 GC녹십자 면역글로불린 제제 'GC5107', FDA 예비심사 통과외국인, 4주만에 '팔자' 전환…삼성전자 7385억 순매도연질캡슐 제조 체내흡수율 높아 close 는 올해 1분기 연결 매출액이 전년대비 8.3% 감소한 2822억원을 기록했다고 28일 공시했다.

이 기간 영업익은 50억원으로 18% 감소했고, 당기순이익은 228억원으로 흑자전환했다.

