[아시아경제 지연진 기자] 녹십자엠에스 녹십자엠에스 142280 | 코스닥 증권정보 현재가 11,750 전일대비 800 등락률 -6.37% 거래량 462,685 전일가 12,550 2021.04.28 15:07 장중(20분지연) 관련기사 GC녹십자엠에스, 루마니아에 코로나19 진단키트 수출“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정GC녹십자엠에스, 美에 진단키트 2900억원 규모 수출 close 는 올해 1분기 연결 매출액이 전년동기대비 5.05% 증가한 226억8300만원으로 집계됐다고 28일 공시했다.

이 기간 영업이익은 222.31% 증가한 16억7600만원, 당기순이익은 15억7800만원으로 276.61% 늘었다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr