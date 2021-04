▶서효원씨 별세, 서동면(에스원 커뮤니케이션팀 전무)·동윤(재미 세무사)·동신(주부)씨 부친상, 김은미(국립과학수사연구원)씨 시부상, 김성덕(사업)씨 장인상= 서울 일원동 삼성병원 장례식장, 발인 26일, 장지 강원도 원주시 충효공원묘원.

